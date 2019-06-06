Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку над Черным морем

09:00 01.08.2019   Крым

На фоне учений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду, 31 июля, совершил длительный разведывательный полет вблизи оккупированного Крыма, а также Кубани.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 02-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:15 мск, в течение около семи часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Он совершил, по меньшей мере, пять пролетов вдоль побережья Крыма, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии около 40 км от российских берегов. В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью Крыма на расстояние около 34 км.

Тем временем в пресс-службе Черноморского флота "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время расчеты ПВО расположенного в Крыму армейского корпуса проводят учения по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.

В состав корпуса входят соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Для обеспечения отработки задач личным составом зенитно-ракетного полка к учениям привлекаются самолёты и вертолеты из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Как сообщалось, ранее в среду, 31 июля, перед подлетом к российским границам на Черном море дальний беспилотник ВВС США Global Hawk RQ-4A также совершил четырехчасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

В ходе выполнения задания беспилотник осуществил серию подлетов на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.



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