У Болгарії зафіксували черговий випадок африканської чуми свиней (АЧС).

Про це передає УНН із посиланням на farmer.pl.

Спалах АЧС зареєстровано поблизу міста Русе. Внаслідок спалаху болгарським контролерам доведеться знищити 40 тис. свиней, що утримуються на фермі.

Прогнозується, що Болгарія стане вільною від АЧС не скоро. Річ у тім, що наразі у країні існує проблема із захороненням трупів свиней - у несанкціонованих місцях. А це, у свою чергу, може призвести до поширення вірусу через підземні води.