Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео

10:40 01.08.2019   Азербайджан

В среду, 31 июля в Баку прибыли малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе "Кубок моря".

Конкурс пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

Исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов встретился с делегацией, возглавляемой представителем Каспийской флотилии ВМФ России капитаном 1-го ранга Сергеем Екимовым.

Стороны провели обмен мнениями по организации конкурса "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019.



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