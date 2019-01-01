Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією

10:20 01.08.2019   Грузия

Фільм "Шиндісі" грузинського режисера Діто Цинцадзе буде представлений на здобуття премії американської кіноакадемії "Оскар" від Грузії у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Як повідомляє Національний кіноцентр, вибір традиційно був зроблений в умовах таємного голосування – за "Шиндісі" проголосували 10 з 12 членів відбіркової комісії. Для відбору були представлені п'ять фільмів, повідомляє ZN,UA з посиланням нв Грузія online.

"Шиндісі" — це повнометражний фільм про грузинське село, яке пережило війну в 20 столітті. Сценарій заснований на реальних подіях і історіях самовідданості селян і солдатів, які стали героями війни між Грузією і Росією в серпні 2008 року.

Продюсери фільму - Едмонд Абашидзе-Мінашвілі, Володимир Качарава і Міндія Есадзе, автор сценарію Іраклій Соломанашвілі. Виробництвом картини займалися дві тбіліські студії: 20 Steps Productions і Free Movie Studio.

Адміністрація кіноакадемії "Оскар" вже обрала дату проведення 92-й за рахунком церемонії — 9 лютого 2020 року.

Нагадаємо, російські війська вдерлися у Грузію 8 серпня 2008 року. Кремль виправдовував свої дії "агресією" урядових військ проти маріонеткового уряду так званої "Республіки Південна Осетія". Кремль відправив до Грузії танкові бригади, російська авіація бомбила грузинські міста, об'єкти цивільної і військової інфраструктури.

Військові дії вийшли за межі Цхінвальського регіону, охопили Абхазію й інші райони Грузії. Окупація супроводжувався етнічними чистками грузинського населення в Південній Осетії, яке становило близько третини населення регіону.

12 серпня за посередництва міжнародних організацій і США Грузія й Росія підписали угоду про припинення вогню. Росія зобов'язалася вивести війська з території Грузії до 1 жовтня 2008 року. Проте російські війська продовжили просування вглиб грузинської території, а 26 серпня Кремль визнав "незалежність" Абхазії і Південної Осетії. Росія досі не вивела свої війська з території Грузії.



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