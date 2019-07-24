Связисты Черноморского флота были подняты по учебной тревоге
|10:00 01.08.2019
|Крым
Подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора в соответствие с планом боевой подготовки были подняты по тревоге для осуществления марша в район рассредоточения.
В ходе предстоящего полевого выхода личный состав развернёт лагерь в заданном районе, отработает обязательные элементы боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В рамках полевого выхода связисты отработают организацию подвижного командного пункта связи, выполнят нормативы по установлению устойчивой связи с назначенными объектами, проведут мероприятия по обеспечению командного пункта резервными источниками и частотами связи, а также проведут учение по охране и обороне лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
В полевом выходе подразделений связи Черноморского флота, который продлится в течение трёх недель, принимает участие более 300 военных связистов, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.
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