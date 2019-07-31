В Москве прошли пикеты в поддержку украинских политзаключенных / Фото

09:40 01.08.2019   Крым

Активисты российской инициативной группы «Стратегия-30» Москве на Старом Арбате провели традиционные ежемесячные пикеты в поддержку украинских заключенных в России. 

В этот раз пикетчики вспоминали имена украинского режиссера Олега Сенцова, украинского активиста из Крыма Владимира Балуха, фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», рассказала Крым.Реалии участница инициативы, российская активистка Вера Лаврешина, передает ghall.com.

«На Старом Арбате, как известно, все заняты делом: кто-то поет, а кто-то что-то рекламирует. Мы тоже рекламируем идеи свободы в несвободной стране. Пока, приходится признать, что не очень-то преуспели», – говорит Лаврешина. 

В частности, активисты держали в руках плакат с надписью: «Крым – крымским татарам». 

В рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека». Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Фото ФБ



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