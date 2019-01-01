Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонестрнтов на аннексированном полуострове.

Об этом он заявил на совещании в Керчи, где горожане сообщили о повышении тарифов оператором МТС, передают Новости Крыма.

«Если это только для Крыма сделали, мы их победим. И тех, и других победим. Я пойду к главе государства, уверен, он нас поддержит в этой ситуации. Выясним, кто там такие умники решили Крым наказать и за что. Я, поверьте, заявлюсь к ним в офис центральный, мы поговорим. Решили загнать крымчан в жесткие требования? МТС? Возьмем их офис штурмом, не переживайте!» – сказал Аксенов.

Ранее мобильный оператор МТС уведомил абонентов в оккупированном Крыму об изменении условий обслуживания на тарифе «Супер МТС». Владельцы сим-карт, приобретенных на полуострове, не имеют возможности сменить этот тариф.

«Полонскому (вице-премьер правительства Крыма) запишите поручение – детализировать. Сейчас изучим, я посмотрю, кто принимал, какие нормативные акты, как это отразится на суммах оплаты. Определимся, как будем действовать», – отметил Аксенов.

Мобильные операторы так называемой «большой четверки» – МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele-2 – в настоящее время не имеют собственной инфраструктуры на Крымском полуостровеве. Все они заключили договоры с крымскими операторами на право подключения абонентов к местным сетям. Поэтому все приезжающие на полуостров абоненты крупных мобильных операторов обслуживаются на условиях так называемого технического роуминга.