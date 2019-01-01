Аксенов обещает победить мобильных операторов с помощью Путина
|11:40 01.08.2019
|Крым
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонестрнтов на аннексированном полуострове.
Об этом он заявил на совещании в Керчи, где горожане сообщили о повышении тарифов оператором МТС, передают Новости Крыма.
«Если это только для Крыма сделали, мы их победим. И тех, и других победим. Я пойду к главе государства, уверен, он нас поддержит в этой ситуации. Выясним, кто там такие умники решили Крым наказать и за что. Я, поверьте, заявлюсь к ним в офис центральный, мы поговорим. Решили загнать крымчан в жесткие требования? МТС? Возьмем их офис штурмом, не переживайте!» – сказал Аксенов.
Ранее мобильный оператор МТС уведомил абонентов в оккупированном Крыму об изменении условий обслуживания на тарифе «Супер МТС». Владельцы сим-карт, приобретенных на полуострове, не имеют возможности сменить этот тариф.
«Полонскому (вице-премьер правительства Крыма) запишите поручение – детализировать. Сейчас изучим, я посмотрю, кто принимал, какие нормативные акты, как это отразится на суммах оплаты. Определимся, как будем действовать», – отметил Аксенов.
Мобильные операторы так называемой «большой четверки» – МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele-2 – в настоящее время не имеют собственной инфраструктуры на Крымском полуостровеве. Все они заключили договоры с крымскими операторами на право подключения абонентов к местным сетям. Поэтому все приезжающие на полуостров абоненты крупных мобильных операторов обслуживаются на условиях так называемого технического роуминга.
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