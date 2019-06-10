Старые севастопольские пассажирские катера могут быть модернизированы, что позволит эксплуатировать их до покупки новых судов.

Такое предложение высказал "вице-спикер" т.н. "законодательного собрания" Севастополя Александр Кулагин, обращаясь к оккупационному правительству города, пишут Примечания.

По предложению "депутата" на ремонт катеров выделено около 55 млн. руб. Из них 33 млн пойдут на погашение задолженности.

«Мы знаем, что запущена программа приобретения катеров в лизинг, но срок достаточно длительный. Наш Севморзавод готов предложить реновацию действующих катеров – полное переоборудование, – заявил он. – Если заменить двигатели, полностью всю проводку, оставить только корпус, то (получатся) вполне пригодные катера за доступную цену».

Как сообщалось, ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило открытый конкурс на поставку пяти пассажирских судов для оккупированного Крыма.

Кулагин подчеркнул, что это создаст дополнительный заказ для местного предприятия.

Депутаты утвердили изменения местного бюджета. Севастопольский морской порт получил 22 млн рублей на ремонт катеров и оплату страховки. Деньги выделяются из бюджета оккупированного Севастополя.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «Севэлектроавтотранс» закупит пять новых пассажирских катеров за 2,3 млрд рублей (то есть 462,05 миллиона рублей за судно), соответствующий тендер был опубликован на госзакупках.