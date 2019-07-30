Азовское море стало серым из-за нашествия медуз-корнеротов / Фото, видео

08:20 01.08.2019   Крым

Азовское море рядом с поселком Щелкино море поменяло свой цвет и стало серым.

Об этомредакции Керчь.ФМ  рассказали очевидцы. 

Причиной этому были тысячи огромных и ядовитых медуз-корнеротов. Из-за такого огромного количества практически не было видно самой воды.

«В некоторых СМИ в качестве одной из причин аномалии упоминалось повышение солености Азовского моря. Что на самом деле происходит - остается загадкой. Остается констатировать одно - такого нашествия медуз не помнят крымские старожилы», — пишет издание.

Одной из причин эксперты называют температуру воды в Азовском море, которая превысила +26. 

Видео аномального количества медуз у берега сняли очевидцы.



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