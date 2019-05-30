Выброс нечистот КОС «Южные» в Голубой бухте Севастополя виден из космоса / Фото

08:00 01.08.2019   Крым

Место выброса нечистот в Голубой бухте оккупированного Севастоплоя заметно из космоса. 

Камеры зафиксировали прорыв канализации – на снимках, предоставленных НТС учёными севастопольского Морского гидрофизического института, видно очередной канализационный сброс, пишут Примечания

На глубине 36 метров произошёл прорыв трубы глубоководного выпуска КОС «Южные», из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе.

«Это ведёт, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся три у нас особо охраняемых природные территории, экологический ущерб, безусловно, значителен. Акватория вокруг прорыва аварийного – она существенно хуже, в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория», - рассказал НТС замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

Загрязнение прибрежной полосы в районе Голубой бухты влияет на состояние пляжей в других районах Севастополя.

«В Балаклаву всё это идёт, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса – она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам – фосфаты, аммоний – что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний – мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности», - говорит он.

Севастопольские учёные заявляют: потребуется не одно десятилетие, чтобы район Голубой бухты оправился от экологической катастрофы. Для этого проблему аварийных сбросов следует решать безотлагательно.

«Откладывать проблему решения этого аварийного прорыва на два-три годы с тем, чтобы подождать, пока, наконец-то, полностью заработают «Южные» КОС, не стоит. И, что касается того ущерба, который нанесён, например, окружающей акватории, он, конечно, значительно велик», - подытожил замдиректора Морского гидрофизического института РАН.

Фото: НТС



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