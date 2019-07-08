У США попередили Путіна щодо України: матимете справу з НАТО

19:28 31.07.2019   Украина

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін навряд чи зважиться на захоплення Північно-Кримського каналу або нових територій на сході України, але в разі ескалації він зіткнеться з ризиком прямого зіткнення з військовими НАТО.

Про це в інтерв'ю  Крим.Реалії заявив колишній сержант армії США і фахівець з безпеки Асоціації американського національної розвідки Ерік Теллант, передає ЛiгаБiзнесIнформ.

"Я спостерігаю заморожений конфлікт навколо Криму вже п'ять років, і по моїй особистій оцінці, тут не очікується якоїсь радикальної ескалації. Путін навряд чи зважиться просуватися вглиб України. По-перше, за ці роки українська армія стала набагато сильніше, а по-друге, українці тісно взаємодіють з військовим персоналом США та інших країн НАТО, особливо на сході країни", - зазначив він.

За його словами, американські військові інструктори працюють безпосередньо в Україні, в тому числі в зоні, близькій до лінії фронту.

"Я не думаю, що Путін зважиться на ризик, який може загрожувати йому прямим зіткненням з військовими НАТО. Навіть в разі, якщо йдеться не про регулярні війська, а тільки про військоих інструкторів, вбивство будь-якого американського солдата спричинить катастрофічні наслідки для Росії. Тому я не очікую нових атак від російських військ з боку Донбасу, принаймні, в найближчому майбутньому", - додав Теллант.

11 липня президент України Володимир Зеленський  провів свою першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. 



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