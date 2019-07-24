Оккупанты «прикрыли» авиационные аэродромы зенитными комплексами «Оса» и «Панцирь»
|22:13 31.07.2019
|Крым
Зенитно-ракетный полк армейского корпуса ЧФ РФ провел учения в районе аэродромов базирования морской авиации оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.
Расчеты зенитных комплексов «Оса» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» выполнили боевые задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.
В ходе учений российские зенитчики прикрыли аэродромы от средств воздушного нападения условного противника электронными ракетными пусками.
К учению также привлекались самолёты и вертолеты из состава морской авиации и ПВО ЧФ РФ, а также из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.
Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах.
Ще на цю тему:
Загроза ЧФ в окупованому Криму: Росія може окупувати острів Зміїний і закрити Україні вихід до моря / Фото
РФ перекрила понад чверть Чорного моря через військові навчання
Патрульный корабль оккупантов провел в Черном море стрельбы
У Москві затримали активіста, який допомагає військовополоненим українським морякам
ФСБ РФ закінчила слідство щодо українських моряків
Денісова уточнила інформацію про звільнення українських моряків
Морской тральщик ЧФ страны-агрессора вернулся в Севастополь