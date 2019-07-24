Зенитно-ракетный полк армейского корпуса ЧФ РФ провел учения в районе аэродромов базирования морской авиации оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.

Расчеты зенитных комплексов «Оса» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» выполнили боевые задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.

В ходе учений российские зенитчики прикрыли аэродромы от средств воздушного нападения условного противника электронными ракетными пусками.

К учению также привлекались самолёты и вертолеты из состава морской авиации и ПВО ЧФ РФ, а также из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах.