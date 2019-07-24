Оккупанты проведут учебные воздушные операции с боевой стрельбой в Крыму

19:07 31.07.2019   Крым

В Южном военном округе с 6 по 16 августа оккупанты проведут учения с участием 100 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает Флот 2017 со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО будет задействовано в плановом двустороннем учении по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой», - говорится в сообщении.

Воздушные операции пройдут в оккупированном Крыму, а также на Каспийском море, от Абхазии до Астраханской области.

В рамках учений будет выведена авиация из-под удара условного противника по базам в Крыму с передислокацией на оперативные аэродромы на материке.

На втором этапе маневров группировки ВВС и ПВО отразят ракетный удар и атакуют «неприятеля» в Крыму, над Черным и Каспийским морями. При этом будет использовано «более 300 зенитных управляемых ракет, более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы», уточнили в пресс-службе.

Авиация отработает отражение атаки крылатыми ракетами вместе с шестью кораблями Черноморского флота.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах

 



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