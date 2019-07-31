Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
|20:48 31.07.2019
|Болгария
Глава Антикорупційної комісії Болгарії подав у відставку після скандалу навколо покупки елітної нерухомості за вигідними цінами, який вже змусив кількох високопоставлених політиків правлячої партії піти у відставку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Головний прокурор Сотир Цацаров заявив в квітні, що глава Антикорупційної комісії Пламен Георгієв є серед тих, щодо кого ведеться розслідування через обставини, за яких він і його дружина придбали квартиру в центрі Софії.
Президент Румен Радев відкликав довіру до Георгієва, який очолив комісію в березні 2018 року.
Георгієв, який взяв тривалу відпустку, щоб не було жодних підозр, що він якимось чином вплине на розслідування, заперечує будь-які порушення.
"Я не скоював ніякого злочину", - сказав він журналістам у парламенті в середу - "Я давно прийняв рішення піти у відставку. Моя сім'я піддалася неймовірним переслідуванням з боку деяких ЗМІ."
За версією слідства, керівник антикорупційної служби не включив до своєї декларації про майно терасу площею 186 квадратних метрів у будівлі, в якій він проживає.
Парламент Болгарії в середу схвалив рішення Георгієва піти у відставку.
Заступник лідера правлячої партії ГЕРБ Болгарії Цветан Цветанов покинув парламент у березні після аналогічних звинувачень.
Скандал, який викликав обурення у Болгарії, також спонукав міністра юстиції та двох заступників міністра піти у відставку після повідомлень про те, що вони купили просторі квартири в престижному передмісті Софії за цінами нижче ринкових.
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