АТ Укртранснафта отримало від Транснефти частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу Дружба.

Про це Укртранснафта повідомила в Facebook, передає НВ.

Ця сума дозволила покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

«Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до діючого договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ Транснефть потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 квітня Укртранснафта вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу Дружба через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки на приймально-здавальній дільниці Будковце(Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти Фенешлітке (Угорщина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу Укртранснафті вдалося 11 травня, після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з необхідністю європейських партнерів додаткового часу на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня.