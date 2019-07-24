Из-за добычи песка исчезло 33 гектаров заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму

20:29 31.07.2019   Крым

Порядка 33 га территории исчезающей Бакальской косы в аннексированном Крыму повреждено из-за добычи песка. Ее кадастровая стоимость - более 16,2 млн рублей.

Об этом сообщил "министр" экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, передает Примечания.

24 июля Сергей Аксенов обратился к "прокурору" с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на Бакальской косе. Добыча песка на косе, как сообщали СМИ, которая в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, привела к тому, что большая часть косы исчезла.

"По Бакальской косе мы получили технический отчет. Площадь нарушенных земель составила 33 га. По кадастровой оценке, стоимость составляет 16 млн 252 тыс. рублей", - сообщил он.

Аксенов поручил Нараеву направить в "прокуратуру" эти данные.

С 2000 года Бакальская коса длиной 6 км - региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га, находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

До 2019 года на косе проводился молодежный форум "Таврида", в этом году он переехал в район Судака.



Ще на цю тему:

14:23 31.07.2019
Нафтогаз оцінив свої збитки від анексії Криму у $5,2 млрд
17:40 30.07.2019
В Крыму в ходе незаконных раскопок археологи нашли серебряный денарий и перстень с сердоликом
16:50 30.07.2019
Суд заарештував російський танкер Neyma, затриманий в порту Ізмаїла
15:40 30.07.2019
Новый вид туризма: В оккупированном Крыму мошенники бронируют номера в гостиницах от лица налоговой
15:20 30.07.2019
В оккупированном Крыму предлагают ввести конфискацию за нарушение использования маломерных судов / Видео
08:50 30.07.2019
У Сімферополі “розбирають” храм ПЦУ - Представництво Президента в АРК звернулось до прокуратури
13:23 29.07.2019
Море в Севастополе огородили колючей проволокой
11:59 29.07.2019
Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за участь у НЗФ і сприяння окупації Росією Криму
19:40 26.07.2019
Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова
15:20 26.07.2019
В оккупированной Евпатории хирурги прекратили оперировать пациентов - нет анестезиологов и реаниматологов
17:16 25.07.2019
Сгоревший газовоз Candy буксируют в порт Измир (Турция)
18:40 24.07.2019
Оккупанты выставили на торги три земельных участка сельскохозяйственного назначения
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
Всі новини країни
Армения Армения
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:48 31.07.2019
Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
Всі новини країни
Греция Греция
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:48 31.07.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 31.07.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
14:42 31.07.2019
Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
09:35 31.07.2019
У Молдові призначили нового генпрокурора
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
Всі новини країни
Россия Россия
17:45 31.07.2019
Спецназ ЮВО на Кубани выполнил задачи по уничтожению диверсантов в городских условиях
15:41 31.07.2019
«Аллигаторы» на учении в Краснодарском крае уничтожили станции помех условного противника
12:49 31.07.2019
Около 300 танковых экипажей ЮВО проводят ночные стрельбы по координатам БЛА
08:36 31.07.2019
Під час протестів у Москві поліція РФ “перегнула палицю” - ООН
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
11:49 31.07.2019
Туреччина наказала заарештувати ще 77 підозрюваних у невдалому державному перевороті
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 31.07.2019
Из-за добычи песка исчезло 33 гектаров заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму
20:02 31.07.2019
Лівія звільнила українського моряка, що перебував там від 2016 року – МЗС
19:28 31.07.2019
У США попередили Путіна щодо України: матимете справу з НАТО
19:07 31.07.2019
Оккупанты проведут учебные воздушные операции с боевой стрельбой в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд