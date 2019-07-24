Из-за добычи песка исчезло 33 гектаров заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму
|20:29 31.07.2019
|Крым
Порядка 33 га территории исчезающей Бакальской косы в аннексированном Крыму повреждено из-за добычи песка. Ее кадастровая стоимость - более 16,2 млн рублей.
Об этом сообщил "министр" экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, передает Примечания.
24 июля Сергей Аксенов обратился к "прокурору" с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на Бакальской косе. Добыча песка на косе, как сообщали СМИ, которая в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, привела к тому, что большая часть косы исчезла.
"По Бакальской косе мы получили технический отчет. Площадь нарушенных земель составила 33 га. По кадастровой оценке, стоимость составляет 16 млн 252 тыс. рублей", - сообщил он.
Аксенов поручил Нараеву направить в "прокуратуру" эти данные.
С 2000 года Бакальская коса длиной 6 км - региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га, находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.
До 2019 года на косе проводился молодежный форум "Таврида", в этом году он переехал в район Судака.
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