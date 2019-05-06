Лівія звільнила українського моряка, що перебував там від 2016 року – МЗС

20:02 31.07.2019   Украина

З Лівії до України 31 липня повернувся український моряк, затриманий там у 2016 році, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків», – написав у твітері державний секретар МЗС Андрій Заяць, передає  Радіо Свобода.

Він не уточнив, у вчиненні якого саме правопорушення обвинувачували моряка. Імені звільненого Заяць також не навів.

У 2016 році МЗС України повідомляло про затримання танкера біля берегів Лівії, на борту якого було, зокрема, п’ятеро громадян України.



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