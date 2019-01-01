"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
|18:45 31.07.2019
|Приднестровье
"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию нашей страны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в журналистском расследовании Rise Moldova.
Информацию журналистов подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины.
В публикации отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.
Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения - Киев, Харьков и Одесса.
В МВД Украины изданию заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.
В то же время Rise Moldova приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.
Отметим, несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.
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