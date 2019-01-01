"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ

18:45 31.07.2019   Приднестровье

"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию нашей страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в журналистском расследовании Rise Moldova.

Информацию журналистов подтверждают данные, предоставленные источниками в Государственной пограничной службе Украины.

В публикации отмечается, что приднестровский чиновник, который до 2016 года был главой приднестровского МВД в звании генерал-майора, около 8 лет находился в розыске в Молдове. Однако это не мешало ему почти ежемесячно пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы и выезжать за границу по паспортам нескольких стран.

Для этого он с 2007 по 2015 год использовал более 300 раз российский и как минимум 10 раз украинский загранпаспорт. Главные пункты назначения - Киев, Харьков и Одесса.

В МВД Украины изданию заявили, что по состоянию на март 2019 года Вадим Красносельский не состоит в уголовном розыске, однако не стали комментировать, находился ли он в розыске раньше.

В то же время Rise Moldova приводит документ о том, что Красносельский был объявлен в международный розыск в 2007 году, но его сняли из списка в 2015 году по инициативе Кишинева. Почти через год он стал "президентом" непризнанной республики.

Отметим, несмотря на то, что Красносельский является лидером сепаратистской непризнанной республики, правительство Молдовы не отказывается от контактов с ним и не запрещает этого украинским дипломатам.



Ще на цю тему:

08:41 12.02.2019
Так зване "Придністров'я" заявило про бажання відкрити представництва у Києві та Брюсселі
10:48 17.02.2018
Украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в Приднестровье
13:55 25.10.2017
Спецпредставитель Украины провел встречи в Кишиневе и Тирасполе
13:37 22.08.2017
Назначен новый спецпредставитель по приднестровскому урегулированию
10:16 07.06.2017
«Общественность Приднестровья» просит Путина «не допустить блокады со стороны Украины и Молдавии»
10:15 31.05.2017
В Госдуме РФ проведут круглый стол о «влиянии Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья»
11:20 24.10.2016
Задержанных в Приднестровье украинцев отпустили домой
11:14 22.08.2016
Полномочия Приднестровья не должны противоречить национальным интересам Молдовы - посол Украины
11:15 21.07.2016
Власти Приднестровья обвинили Молдову и Украину в очередной блокаде и намерены принять ответные меры
12:19 11.12.2015
Минобороны Приднестровья опровергло слухи об усилении украинского военного присутствия на границе
10:11 14.10.2015
Автомобилям с номерами Приднестровья могут запретить въезд в Украину
12:20 30.07.2015
Россия мобилизует жителей Приднестровья для провокации на границе с Украиной
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
Всі новини країни
Армения Армения
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:48 31.07.2019
Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
Всі новини країни
Греция Греция
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:48 31.07.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 31.07.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
14:42 31.07.2019
Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
09:35 31.07.2019
У Молдові призначили нового генпрокурора
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
Всі новини країни
Россия Россия
17:45 31.07.2019
Спецназ ЮВО на Кубани выполнил задачи по уничтожению диверсантов в городских условиях
15:41 31.07.2019
«Аллигаторы» на учении в Краснодарском крае уничтожили станции помех условного противника
12:49 31.07.2019
Около 300 танковых экипажей ЮВО проводят ночные стрельбы по координатам БЛА
08:36 31.07.2019
Під час протестів у Москві поліція РФ “перегнула палицю” - ООН
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
11:49 31.07.2019
Туреччина наказала заарештувати ще 77 підозрюваних у невдалому державному перевороті
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 31.07.2019
Из-за добычи песка исчезло 33 гектаров заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму
20:02 31.07.2019
Лівія звільнила українського моряка, що перебував там від 2016 року – МЗС
19:28 31.07.2019
У США попередили Путіна щодо України: матимете справу з НАТО
19:07 31.07.2019
Оккупанты проведут учебные воздушные операции с боевой стрельбой в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд