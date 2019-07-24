Боевые расчёты зенитно-ракетного подразделения ЧФ учатся прикрывать аэродромы базирования авиации флота
|21:42 31.07.2019
|Россия
Зенитно-ракетный полк (ЗРП) армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполняет учебно-боевые задачи в районе аэродромов базирования морской авиации флота.
Боевые расчеты зенитных комплексов «Оса» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» отрабатывают обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В рамах плановых мероприятий боевой подготовки зенитчики провели учение по обеспечению прикрытия аэродрома от средств воздушного нападения противника с выполнением электронных ракетных пусков.
К учению привлекаются самолёты и вертолеты из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
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