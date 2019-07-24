Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии приступили к практическим тренировкам по выполнению специальных задач.

По плану боевой подготовки расчеты комплексов БЛА отрабатывают вопросы ведения разведки на малых и средних высотах, передачи оперативной информации в пункты управления о действиях наземных войск, а также выполняют маневры для предотвращения потери навигации и радиолокации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, расчеты комплексов должны научиться обнаруживать позиции условного противника, передавать данные на пункты управления эффективности поражения целей огнем артиллерийских подразделений.

Применение БЛА позволяет командирам подразделений производить более точно и оперативно необходимые корректировки огня, получать более полные данные о практических действиях войск и контролировать время выхода техники в назначенные районы во время учений.

Всего в учебных полетах в условиях горной местности и морской зоны задействованы около 10 единиц современных комплексов БЛА, в том числе «Орлан», «Застава» и «Гранат».