Спецназ ЮВО на Кубани выполнил задачи по уничтожению диверсантов в городских условиях
|17:45 31.07.2019
|Россия
В ходе тактико-специального учения военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили задачи по уничтожению диверсантов условного противника.
При отработке практических задач были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также новейшие оптико-электронные комплексы разведки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу занятий, населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен диверсионной группой условного противника общей численностью около 30 человек.
Перед началом активных действий спецназовцы провели разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о противнике. В кратчайшие сроки штурмовые отряды блокировали населенный пункт, затем в ходе скоротечного боя уничтожили противника.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций использовались имитационные боеприпасы и средства задымления.
Всего к занятиям привлечено свыше 300 военнослужащих и 20 бронемашин.
Ще на цю тему:
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Офіцери "ЛитПолУкрбригу" беруть участь у багатонаціональних військових навчаннях в Грузії AGILE SPIRIT 2019
Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
Более 20 групп спецназа десантировалось в район проведения масштабного учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
В рамках КШУ на Северном Кавказе расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника
Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности