В ходе тактико-специального учения военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили задачи по уничтожению диверсантов условного противника.

При отработке практических задач были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также новейшие оптико-электронные комплексы разведки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу занятий, населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен диверсионной группой условного противника общей численностью около 30 человек.

Перед началом активных действий спецназовцы провели разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о противнике. В кратчайшие сроки штурмовые отряды блокировали населенный пункт, затем в ходе скоротечного боя уничтожили противника.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций использовались имитационные боеприпасы и средства задымления.

Всего к занятиям привлечено свыше 300 военнослужащих и 20 бронемашин.