Мінкультури закликає світ дати оцінку злочину Росії щодо собору ПЦУ у Сімферополі
|18:05 31.07.2019
|Крым
Міністерство культури України закликає міжнародні організації дати правову оцінку незаконним діях окупаційної влади РФ у Криму, пов’язаним із захопленням та розграбуванням собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги ПЦУ у Сімферополі.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті відомства, передає Укрінформ.
"Міністерство культури України звертається до всіх міжнародних моніторингових організацій та правозахисних інституцій у сфері прав і свобод людини стосовно фіксації цього злочину та просить надати належну правову оцінку здійсненому порушенню прав релігійної організації", - йдеться у документі.
У відомстві нагадали, що 24 липня у м. Сімферополі з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Української православної церкви (ПЦУ) було викрадене церковне начиння. Під прикриттям здійснення ремонтних робіт (які ведуться з кінця червня поточного року) за протекції так званого "Міністерства майнових і земельних відносин Криму" здійснено рейдерське захоплення і відбувається варварське псування майна Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ)”, - ідеться в заяві.
Наголошується також, що з початку окупації Криму Росією здійснено численні правопорушення на ґрунті ненависті за ознакою релігійних переконань. Крім ПЦУ, утисків від окупаційної влади зазнають і представники католицьких, протестантських, мусульманських та іудейських організацій, що вказує на систематичне порушення РФ в АР Крим основоположних прав людини.
Як повідомлялося раніше, раніше Представництво Президента України у Криму звернулося до прокуратури АРК з приводу знищення окупаційною владою у Сімферополі Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України.
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