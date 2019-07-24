Мінкультури закликає світ дати оцінку злочину Росії щодо собору ПЦУ у Сімферополі

18:05 31.07.2019   Крым

Міністерство культури України закликає міжнародні організації дати правову оцінку незаконним діях окупаційної влади РФ у Криму, пов’язаним із захопленням та розграбуванням собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги ПЦУ у Сімферополі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті відомства, передає Укрінформ.

"Міністерство культури України звертається до всіх міжнародних моніторингових організацій та правозахисних інституцій у сфері прав і свобод людини стосовно фіксації цього злочину та просить надати належну правову оцінку здійсненому порушенню прав релігійної організації", - йдеться у документі.

У відомстві нагадали, що 24 липня у м. Сімферополі з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Української православної церкви (ПЦУ) було викрадене церковне начиння. Під прикриттям здійснення ремонтних робіт (які ведуться з кінця червня поточного року) за протекції так званого "Міністерства майнових і земельних відносин Криму" здійснено рейдерське захоплення і відбувається варварське псування майна Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ)”, - ідеться в заяві.

Наголошується також, що з початку окупації Криму Росією здійснено численні правопорушення на ґрунті ненависті за ознакою релігійних переконань. Крім ПЦУ, утисків від окупаційної влади зазнають і представники католицьких, протестантських, мусульманських та іудейських організацій, що вказує на систематичне порушення РФ в АР Крим основоположних прав людини.

Як повідомлялося раніше, раніше Представництво Президента України у Криму звернулося до прокуратури АРК з приводу знищення окупаційною владою у Сімферополі Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України.



Ще на цю тему:

17:25 31.07.2019
СБУ взялася за Портнова і перевіряє, який проект постанови він готував на початку окупації Криму
16:24 31.07.2019
Повідомлено про підозру судді у справі українського журналіста Семени
16:05 31.07.2019
СБУ задержала агента ФСБ, завербованного оккупантами в Крыму
14:02 31.07.2019
Ситуація з Керченською мостом: у Зеленського заговорили про зміну законодавства
13:27 31.07.2019
СМИ: Украинских моряков могут вернуть на родину до октября
11:01 31.07.2019
МЗС Росії: арешт російського танкера має оскаржувати його власник
09:17 31.07.2019
Фейгін припустив можливість обміну Сущенка
08:15 31.07.2019
Генконсульство РФ в Одессе направило ноту Украине с просьбой прояснить ситуацию с танкером
19:40 30.07.2019
Оккупанты построили в Крыму новое СИЗО по "всем российским стандартам"
17:20 30.07.2019
Правозахисники: У Криму за час окупації «суди» винесли 522 незаконних рішення про арешт українських громадян
12:30 30.07.2019
Захарова назвала безумием планы Киева создать телеканал для влияния на оккупированный Крым
07:50 30.07.2019
Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
Всі новини країни
Армения Армения
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:48 31.07.2019
Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
Всі новини країни
Греция Греция
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:48 31.07.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 31.07.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
14:42 31.07.2019
Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
09:35 31.07.2019
У Молдові призначили нового генпрокурора
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
Всі новини країни
Россия Россия
17:45 31.07.2019
Спецназ ЮВО на Кубани выполнил задачи по уничтожению диверсантов в городских условиях
15:41 31.07.2019
«Аллигаторы» на учении в Краснодарском крае уничтожили станции помех условного противника
12:49 31.07.2019
Около 300 танковых экипажей ЮВО проводят ночные стрельбы по координатам БЛА
08:36 31.07.2019
Під час протестів у Москві поліція РФ “перегнула палицю” - ООН
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
11:49 31.07.2019
Туреччина наказала заарештувати ще 77 підозрюваних у невдалому державному перевороті
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
Всі новини країни
Украина Украина
20:29 31.07.2019
Из-за добычи песка исчезло 33 гектаров заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму
20:02 31.07.2019
Лівія звільнила українського моряка, що перебував там від 2016 року – МЗС
19:28 31.07.2019
У США попередили Путіна щодо України: матимете справу з НАТО
19:07 31.07.2019
Оккупанты проведут учебные воздушные операции с боевой стрельбой в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд