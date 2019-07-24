Міністерство культури України закликає міжнародні організації дати правову оцінку незаконним діях окупаційної влади РФ у Криму, пов’язаним із захопленням та розграбуванням собору Святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги ПЦУ у Сімферополі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті відомства, передає Укрінформ.

"Міністерство культури України звертається до всіх міжнародних моніторингових організацій та правозахисних інституцій у сфері прав і свобод людини стосовно фіксації цього злочину та просить надати належну правову оцінку здійсненому порушенню прав релігійної організації", - йдеться у документі.

У відомстві нагадали, що 24 липня у м. Сімферополі з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги Української православної церкви (ПЦУ) було викрадене церковне начиння. Під прикриттям здійснення ремонтних робіт (які ведуться з кінця червня поточного року) за протекції так званого "Міністерства майнових і земельних відносин Криму" здійснено рейдерське захоплення і відбувається варварське псування майна Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ)”, - ідеться в заяві.

Наголошується також, що з початку окупації Криму Росією здійснено численні правопорушення на ґрунті ненависті за ознакою релігійних переконань. Крім ПЦУ, утисків від окупаційної влади зазнають і представники католицьких, протестантських, мусульманських та іудейських організацій, що вказує на систематичне порушення РФ в АР Крим основоположних прав людини.

Як повідомлялося раніше, раніше Представництво Президента України у Криму звернулося до прокуратури АРК з приводу знищення окупаційною владою у Сімферополі Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України.