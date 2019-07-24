СБУ взялася за Портнова і перевіряє, який проект постанови він готував на початку окупації Криму
|17:25 31.07.2019
|Крым
Херсонський міський суд надав Головному управлінню СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозаписів перемовин радника російського президента Володимира Путіна Сергія Глазьєва, в яких згадується колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на ухвалу суду від 26 липня.
СБУ зацікавилася публікацією у ЗМІ під назвою "Проект постановления ВР АРК во время начала окупации готовил Портнов", де міститься інформація щодо можливої причетності колишнього високопосадовця часів Януковича до підготовки тексту постанови, яку в подальшому прийняла Верховна Рада Автономної Республіки Крим на виправдання та прикриття тимчасової окупації території України Автономної Республіки Крим та Севастополя.
Ця інформація випливає з розмов між радником Путіна Глазьєвим і ймовірно головою Верховної Ради АРК Володимиром Константиновим, яку 1 березня 2014 року зафіксувала українська розвідка.
У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. І пояснює, що потрібно прийняти цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом". Ось витяг з розмови:
Глазьєв: "Володимире Андрійовичу, ось я надіслав папір, це у нас, так би мовити, погоджено. Значить, у мене прохання, як буде можливість, прийняти постанову Верховної Ради".
Володимир Андрійович: "А вам для чого вона потрібна?"
Глазьєв: "А вона нам потрібна на зовнішньополітичному рівні для того, щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом".
Володимир Андрійович: "Я розберуся завтра".
Глазьєв: "Значить, це готував ... готували юристи українські, які, так би мовити, добре там знають Конституцію, інше. Ну, я можу вам сказати, хто, Портнов готував, який заступник голови Адміністрації Президента України був. (...) Тому що, ви розумієте, там зараз Рада безпеки ООН збереться, там ця ситуація починає виходити в міжнародне правове поле і нам дуже важлива позиція ваша щодо Угоди про асоціацію з Євросоюзом, щоб було зрозуміло, що ця асоціація суперечить українській Конституції".
Доступ до аудіозаписів СБУ отримала у рамках розслідування за ч. 1 ст. 111 КК України ("Державна зрада").
Крім цього, СБУ з’ясувала, що наразі кримінальне провадження щодо радника Путіна Сергія Глазьєва зупинено Головною військовою прокуратурою через те, що підозрюваного оголошено у розшук.
Як повідомлялося, 19 травня 2019 року в Україну після п'ятирічної відсутності повернувся колишній заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.
21 травня Портнов подав до Державного бюро розслідувань першу заяву із звинуваченням експрезидента Петра Порошенка у скоєнні державної зради, спробі захоплення державної влади та перевищенні влади і службових повноважень.
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