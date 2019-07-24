Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения провели разведку горно-лесистой местности полигонов Камхуд и Алагяз на наличие отравляющих веществ.

Специалисты РХБ защиты отрабатывают взаимодействие с мотострелковыми подразделениями и выполняют нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению современных разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6 в жарких климатических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При обнаружении условно зараженных участков местности военнослужащие РХБ разведки отбирают пробу грунта, растительности и воды для выявления источников радиоактивного излучения и типов отравляющих веществ. Находясь в специальной бронетехнике, подразделения экипируются в средства коллективной и индивидуальной защиты, эвакуируют личный состав из условно горящих боевых машин и отрабатывают действия в оказании первой медицинской помощи при удушении отравляющими веществами и ожогах.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.