«Аллигаторы» на учении в Краснодарском крае уничтожили станции помех условного противника
|15:41 31.07.2019
|Краснодарский край
В Краснодарском крае в ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи вертолетов полка армейской авиации Южного военного округа поразили мишени, имитирующие автоматизированные станции помех радиоэлектронной борьбы условного противника.
При выполнении практических стрельб экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» устроили условному противнику «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Более 20-ти экипажей отработали выполнение полетов в заданный район, провели воздушную разведку, обнаружив мишени, обозначающие позиции станций РЭБ условного противника, зашли на цели и открыли огонь на поражение.
В сложной обстановке учебного боя были отработаны задачи по слаженности действий при совершении парных маневров, в том числе при отработке ухода из-под удара «противника» и ведении огня.
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