Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
|14:42 31.07.2019
|Молдова
Премьер-министр Майя Санду осенью отправится с визитом в Москву.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в интервью российскому агентству ТАСС.
"В начале сентября в Москву поедет министр иностранных дел. Мой визит состоится вскоре после этого", - сказала Санду.
Она сообщила, что во время визита планирует обсудить "весь спектр двусторонней повестки". В частности - вопросы торговли, пребывание граждан Молдовы в России, проблематику приднестровского урегулирования, российское военное присутствие в Приднестровье, борьбу с отмыванием денег.
Санду также отметила, что в сентябре состоится заседание межправительственной комиссии, на котором молдавская сторона планирует обсудить торговлю с Россией и поставки газа.
"Мы не видим противоречий между зоной углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС, которая является частью нашего соглашения об ассоциации, и зоной свободной торговли в рамках СНГ. Мы хотели бы, чтобы оба эти режима свободной торговли были доступны для нашей страны", - сказала Санду.
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