Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру слідчому СК РФ за фактом незаконного притягнення Миколи Карпюка до кримінальної відповідальності .

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

"За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного притягнення громадянина України М. Карпюка до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації Генеральною прокуратурою України складено повідомлення про підозру громадянину РФ К.", - йдеться в повідомленні.

Згідно з зібраною доказовою базою, вказана особа, обіймаючи посаду старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу, достовірно знаючи вимоги кримінально-процесуального законодавства РФ щодо неухильного дотримання слідчим під час розслідування вимог конституції та КПК РФ, персональної відповідальності за законність здійснення процесуальних дій, перебуваючи в місті Єсентуки в Росії, діючи умисно, за відсутності у матеріалах кримінальної справи №68144 об’єктивних доказів причетності громадянина України М. Карпюка до скоєння злочинів, які розслідуються у справі, усвідомлюючи, що ця особа не має стосунку до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув М. Карпюка до кримінальної відповідальності шляхом винесення 17 квітня 2014 року постанови про притягнення в якості обвинуваченого за ч. 1 ст. 209 КК РФ, п.п. "в", "з", "н" ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. "в", "з", "н" ст. 102 КК РРФСР, штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах.

"На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій", - зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває. Також встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення Карпюка до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив Миколі Карпюку — 22,5 року, Станіславу Клиху — 20 років позбавлення волі.

Їх звинуватили у вбивстві російських військовослужбовців у Грозному під час російсько-чеченської війни у 1994-1995 роках. Вони свою вину заперечують.