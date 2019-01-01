Судді окупаційного суду на території Криму повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Про це інформує УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

"Прокуратура АР Крим та слідчі СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомили про підозру судді незаконно створеного "Железнодорожного районного суда города Симферополь" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, суддя, реалізуючи політику держави-окупанта спрямовану на переслідування проукраїнськи налаштованого населення на півострові, протягом лютого-вересня 2017 року в порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року здійснювала розгляд кримінальної справи стосовно українського журналіста, незаконно застосовуючи кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство Російської Федерації на території окупованого Криму.

Також, заборонивши допит журналіста в судовому засіданні та проігнорувавши надані ним беззаперечні докази, що спростовували висунуте обвинувачення, суддя позбавила останнього права на справедливий судовий процес, що є серйозним порушенням вказаної Конвенції, зазначили у прокуратурі.

"За результатами розгляду зазначеної кримінальної справи, 22.09.2017 суддею незаконно винесено вирок та визнано українського журналіста винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації)", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року підконтрольний російській владі суд оголосив вирок журналісту Миколі Семені, якого у РФ звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії, і засудив його до 2,5 років умовного позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки та з забороною займатися публічною діяльністю.