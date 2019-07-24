Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
|13:42 31.07.2019
|Азербайджан
Первые участники конкурса «Кубок моря-2019» из Казахстана на ракетно-артиллерийском корабле «Мангыстау» и Исламской Республики Иран на ракетных катерах «Пейкан» и «Джовшан» прибыли в военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджанской Республики для участия в состязаниях.
В торжественной церемонии по случаю прибытия кораблей приняли участие командование ВМС Азербайджанской Республики и представители дипломатического корпуса, сообщает пресс-служба Минобороны России.
После прибытия всех команд, участники конкурса приступят к этапу подготовки, в ходе которого они познакомятся со всеми эпизодами состязаний, а также выполнят рекогносцировочный штурманский поход.
Конкурс «Кубок моря-2019» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики в период с 3 по 17 августа.
В ходе соревнований морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановки корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовки, а также в борьбе за живучесть корабля.
Всего в состязаниях примут участие команды из четырех стран: Российской Федерации, Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.
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