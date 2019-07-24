СБУ задержала агента ФСБ, завербованного оккупантами в Крыму
|16:05 31.07.2019
|Крым
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который работал на ФСБ РФ.
Как сообщает пресс-служба СБУ, житель Запорожья, бывший работник Министерства внутренних дел Украины, находясь в оккупированном Крыму, был завербован сотрудником ФСБ РФ, передает ATR.
«По заданию «куратора» агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожской области. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде с временно оккупированной территории АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов. Продолжаются следственно-оперативные действия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что коннтрразведкой и следователями СБУ под процессуальным руководством главной военной прокуратуры пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента ФСБ РФ, который раньше был сотрудником МВД Украины. Он был завербован в 2014 году на территории оккупированного Крыма бывшими военнослужащими СБУ.
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