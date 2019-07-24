То, как оккупанты в Крыму издеваются над тяжелобольным крымскотатарским политзаключенным Эдемом Бекировым, грубо нарушает нормы международного права.

Такое мнение высказал адвокат Николай Полозов, говоря о переводе «уголовного дела» против Бекирова для рассмотрения по существу в другой город, передает ATR.

«То, что происходит с Эдемом Бекировым, называется «бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение». Это грубейшее нарушение норм международного права, касающихся защиты прав человека, в частности ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека — ред.). Не знаю, что там думали делегаты ПАСЕ, рассуждая о возвращении российской делегации в контексте «ЕСПЧ для 140 миллионов россиян», но прямо сейчас в оккупированном Крыму издеваются над безногим тяжелобольном инвалидом крымским татарином. И плюют на этот ваш ЕСПЧ с его Правилом 39», — написал Полозов в своем Facebook.