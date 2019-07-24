Вопрос о том, будут ли внесены изменения в десятый раздел Конституции о статусе Крыма, во многом зависит от Меджлиса крымскотатарского народа.

Такое мнение в эфире программы «PRIME:Муждабаєв» высказала украинский журналист, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, передает ATR .

«Для этого (для внесения изменений в 10-ый раздел Конституции — ред.) все есть. Для этого есть 254 голоса — это монобольшинство, все карты в руки. На самом деле, я думаю, что если движения в этом направлении начнутся, то мы их должны увидеть в ближайшее время. Но мне кажется, что тут очень многое зависит от позиции Меджлиса и от того, на сколько Меджлис будет готов работать с Офисом президента, с представительством президента в АРК, где есть уже новый руководитель. Мне кажется, что очень многое зависит от крымских татар», — заявила она.

Мусаева также отметила, что нынешнее «холодное отношение» со стороны команды президента Украины к представительному органу крымских татар вызвано тем, что на президентских выборах Меджлис открыто поддерживал кандидатуру оппонента Владимира Зеленского.

«Я думаю, что это можно изменить. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим этот диалог. Я надеюсь, что он состоится. Я надеюсь, что какие-то оргвыводы, в том числе, будут сделаны и со стороны Меджлиса, и со стороны Офиса президента, потому что крымские татары — это часть национальной идентичности Украины, это один из важнейших факторов возвращения Крыма. К сожалению, Петр Алексеевич (Порошенко — ред.) этого не осознавал в полной мере. Я надеюсь, что это понимают в команде нынешнего президента Украины. То, на сколько заинтересованы крымские татары в возвращении Крыма — это то, за что нужно держаться. Это главные адвокаты. Предоставление крымскотатарской национальной автономии играет просто колоссальную, самую важную роль в этом вопросе. Если Владимир Зеленский хочет изменить парадигму того, как у нас реализуется политика деоккупации Крыма, то он должен задуматься над этим решением. Я всегда была убеждена в том, что деоккупация и предоставление крымскотатарской национальной автономии — взаимосвязаны. Это основа основ, которые нужно сделать. Наша государственная политика в сфере деоккупации Крыма последние 5 лет умещалась в три слова: «Крым — это Украина». Больше ничего», — подытожила Севгиль Мусаева.