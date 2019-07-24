Нафтогаз подав до трибуналу у Гаазі заяву, у якій оцінив збитки, завдані експропріацією Росією активів компанії внаслідок анексії Криму, у 5,2 мільярда доларів. Вирок трибуналу у справі Нафтогазу проти РФ очікується наприкінці 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу, передає Громадське.

У Нафтогазі повідомляють, що Гаазький трибунал уже визнав порушення Росією угоди про взаємний захист інвестицій, до якої компанія апелює, вимагаючи компенсацію за конфіскацію своїх кримських активів. Наразі арбітраж розділив розгляд справи на 2 етапи, а остаточне рішення може винести на другий рік розгляду — не раніше кінця 2020 році.

«Нафтогаз володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова у 2014 році», — повідомляють у Нафтогазі.

1 березня 2019 року стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму.

Зазначимо, що це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно. Зокрема, позитивне рішення арбітраж виніс у справі Ігоря Коломойського та компаній, що йому належать та у справі за позовом ПриватБанку.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

12 вересня 2018 року стало відомо, що Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських «дочок» російських банків «ВТБ», «Промінвестбанк» та «Сбербанк» для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму. Після цього російський державний «Внешэкономбанк» направив позов проти України до Стокгольмського арбітражу через «експропріацію» активів.

19 липня 2019 року на фондовій біржі «ПФТС» виставили на продаж 99,7% «дочки» російського державного банку «Внешекономбанк» «Промінвестбанк». Акції планували продати через аукціон за 532,1 мільйона гривень.