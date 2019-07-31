Влада України хоче посилити покарання для компаній, що причетні до будівництва незаконного Керченського моста в Крим.

Про це заявив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, передає Апостроф.

За його словами, Україна не могла запобігти будівництву моста.

"Ми знаємо про те, що в правоохоронних органах, в прокуратурі АРК, відкрито кримінальне провадження щодо незаконності будівництва цього мосту, зокрема нанесенні шкоди екології акваторії Чорного та Азовського морів. І ми також знаємо про притягнення певних іноземних компаній до будівництва цього мосту" , - сказав Кориневич.

Він також наголосив на необхідності прийняття в Україні законодавства, покликаного ввести відповідальність за невиконання санкцій, "щоб західні партнери розуміли, що Україна буде реагувати на такі речі".

"Думаю, зараз є майданчик для того, щоб в цілому ситуацію санкцій по Криму змінити і поліпшити", - підкреслив Кориневич.