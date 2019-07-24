Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой .

Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов.

По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину.

Как пояснил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИДа, отправленной украинской стороне 25 июня.

Омбудсмен гарантирует

Россия не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними, отметил в разговоре с «Известиями» высокопоставленный собеседник в российских дипломатически кругах. По его словам, Москва готова взаимодействовать по этому делу в конструктивном ключе и отпустить задержанных на родину, однако о прекращении уголовного преследования речи не идёт.

— Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались, — сказал источник.

Между тем, по словам адвоката Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

— Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня. — «Известия») было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство — форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях, — сказал «Известиям» адвокат украинских моряков. — На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя — следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение.

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

— Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве, — подчеркнул Николай Полозов.

В аппарате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека «Известиям» подтвердили факт передачи ходатайства о её личном поручительстве соответствующим органам РФ. Однако уточнить, когда может быть получен ответ, не смогли.