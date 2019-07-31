Повернення Криму: політолог прогнозує «прибалтійський сценарій»
|13:07 31.07.2019
|Крым
Зважаючи на той стан і на ту динаміку, як ми підходимо до питання повернення Криму, я не дам на це менше 50 років.
Про це в ефірі програми «Кінець дня» на телеканалі ZIK заявила політолог Юлія Білецька.
Відповідаючи на питання ведучого, скільки років потрібно Україні, щоб повернути Крим, політолог зазначила:
«Зважаючи на той стан і на ту динаміку, як ми підходимо до цього питання, я не дам менше 50 років на це. Я бачу тут «прибалтійський сценарій», коли станеться розпад чогось, руйнація чогось, переформатування чогось, і просто на основі юридичної приналежності і міжнародного права юрисдикція України буде поновлена над цією втраченою територією», – зауважила Юлія Білецька.
Щодо нового покоління, яке там з’явиться за цей час, політолог підкреслила, що треба буде дуже добре попрацювати, аби люди зрозуміли, що вони повертаються додому, а не приєднуються до іншої країни.
«Але ми будемо покладатися на потенціал і харизму кримських татар, які показали себе як надзвичайні друзі України. Думаю, саме вони будуть пояснювати, що повернення Криму до України – це повернення додому», – додала Юлія Білецька.
Підсумовуючи, вона зазначила, що сьогоднішня влада, як і попередня, у питанні повернення Криму «дальше заяв не просувається».
Ще на цю тему:
"Буду оперуватися вже в Україні": батько моряка Сороки розповів про стан та настрій полонених
Википедия вернула Крым Украине во всех своих версиях
Питання звільнення українських моряків залежить не від ситуації в Україні, а від політичного рішення Кремля — Полозов
Створення кримськотатарської автономії в Криму – один з елементів політико-правового механізму повернення півострова
НАТО вимагає від РФ повернути контроль над Кримом Україні
У МЗС заявили про намір домогтися створення міжнародної платформи з деокупації Криму
Репрессии в оккупированном Крыму людей не сломили
Мін'юст: Україна повністю готова до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)"
Росія в ООН заявила про "свій Крим назавжди"
Жителям Криму надаватимуть медичну допомогу на Херсонщині