Повернення Криму: політолог прогнозує «прибалтійський сценарій»

13:07 31.07.2019   Крым

Зважаючи на той стан і на ту динаміку, як ми підходимо до питання повернення Криму, я не дам на це менше 50 років.

Про це в ефірі програми «Кінець дня»  на телеканалі ZIK заявила політолог Юлія Білецька.

Відповідаючи на питання ведучого, скільки років потрібно Україні, щоб повернути Крим, політолог зазначила:

«Зважаючи на той стан і на ту динаміку, як ми підходимо до цього питання, я не дам менше 50 років на це. Я бачу тут «прибалтійський сценарій», коли станеться розпад чогось, руйнація чогось, переформатування чогось, і просто на основі юридичної приналежності і міжнародного права юрисдикція України буде поновлена над цією втраченою територією», – зауважила Юлія Білецька.

Щодо нового покоління, яке там з’явиться за цей час, політолог підкреслила, що треба буде дуже добре попрацювати, аби люди зрозуміли, що вони повертаються додому, а не приєднуються до іншої країни.

«Але ми будемо покладатися на потенціал і харизму кримських татар, які показали себе як надзвичайні друзі України. Думаю, саме вони будуть пояснювати, що повернення Криму до України – це повернення додому», – додала Юлія Білецька.

Підсумовуючи, вона зазначила, що сьогоднішня влада, як і попередня, у питанні повернення Криму «дальше заяв не просувається». 



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