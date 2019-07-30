В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Керченского моста

12:09 31.07.2019   Крым

На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним, передает Российская газета.

По своему архитектурно-конструктивному типу противодиверсионный "Грачонок" - однокорпусный, однопалубный, дизельный, двухвальный катер.

Его водоизмещение - 138 тонн, длина - 31 метр, ширина - 7,4 метра.

Судно оснащено многолучевым гидролокатором с функцией бокового обзора, навигационной гидроакустической системой, переносным телеуправляемым подводным аппаратом "Фалькон", блоком цифровой регистрации.

Имеет на вооружении 14,5-миллиметровую пулеметную установку, противодиверсионные гранатометы ДП-64 и ДП-65, а также переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

По мнению специалистов, современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственный кораблям более высокого ранга.

Всего для Росгвардии будут построены четыре таких судна.

После прохождения швартовных, ходовых, государственных испытаний катер будет передан заказчику и отправится к месту несения службы. Третий "Грачонок", как и два спущенных на воду ранее, предназначен для охраны Керченского моста. Для этих целей ведомство сформировало специальную бригаду в Керчи.



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