Офіцери "ЛитПолУкрбригу" беруть участь у багатонаціональних військових навчаннях в Грузії AGILE SPIRIT 2019
|12:29 31.07.2019
|Украина
Офіцери Литовсько-польсько-української бригади беруть участь у багатонаціональних навчаннях AGILE SPIRIT 2019.
Які почалися 27 липня в Грузії і триватимуть до 10 серпня 2019 року, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, передає Інтерфакс-Україна.
"Більше 3 тис військовослужбовців країн НАТО і країн-партнерів Альянсу залучені до Agile Spirit 2019, а саме: Грузія, США, Велика Британія, Україна, Болгарія, Греція, Бельгія, Польща, Латвія, Литва, Румунія, Чорногорія, Норвегія і Туреччина, до складу яких увійшло 23 військовослужбовців Литовсько-польсько-української бригади, яка є штабом дивізії для всього особового складу навчання", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у вівторок.
Багатонаціональні військові навчання проводяться в районах Сенакі (SENAKI Base), Ахалцихе (ORPHOLO Training Area) і поблизу Тбілісі (VAZIANI Training Area) і містять у собі командно-штабну та польову фази, метою яких є відпрацювати взаємодію, тренувати і розширити можливості застосування підрозділів в ході планування і проведення спільних операцій у міжнародному середовищі.
"Метою навчання є посилення обороноздатності Сил оборони Грузії, підвищення рівня сумісності з військовими підрозділами сил НАТО і країн - партнерів Альянсу, створення і розвиток можливостей для багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства, а також зміцнення безпеки в регіоні Чорного моря", - підсумували в повідомленні.
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