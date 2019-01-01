Правозахисники вимагають від Денісової скласти повноваження обмудсмена

11:21 31.07.2019   Украина

Правозахисні організації вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової скласти свої повноваження.

"Ми вважаємо, що для збереження національної та міжнародної довіри до офісу омбудсмена України Людмила Денісова не може далі обіймати посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і звертаємося (до неї - ІФ) добровільно скласти з себе повноваження уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - йдеться в заяві правозахисних організацій, оприлюдненій на сайті Кримської правозахисної групи у вівторок,  передає Інтерфакс-Україна.

Правозахисні організації мотивують свою вимогу тим, що після оприлюднених компроментуючих матеріалів Денісова не може обіймати посаду омбудсмена, і її подальше перебування на цій посаді загрожує незалежності всієї інституції уповноваженого ВР з прав людини.

Правозахисні організації також вимагають від правоохоронних органів України відкрити кримінальне провадження і провести незалежне розслідування фактів, оприлюднених НАБУ.

У заяві наголошується, що 26 липня 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) оприлюднило записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, які свідчать про використання Денісовою своєї посади в особистих інтересах.

У заяві зазначено, що омбудсмен подала позов до ОАСК про скасування рішень НАЗК, яке виявило недостовірну інформацію в її деклараціях у 2015, 2016 і 2017 роках.

Правозахисні організації наголошують, що оприлюднені записи свідчать: Вовк використав цей факт і "переконав" омбудсмена допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу лояльних людей.



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