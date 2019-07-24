МЗС Росії: арешт російського танкера має оскаржувати його власник
|11:01 31.07.2019
|Крым
Міністерство зовнішніх справ Російської Федерації вважає, що оскаржувати рішення Києва про арешт танкера Neyma має його власник.
Про це заявив заступник МЗС Росії Григорій Карасін в ефірі російського радіо “Комерсант FM”, передає УНН.
“Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно перебуває в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція”, — зазначив Карасін.
За словами заступника голови МЗС РФ, дипломатичне відомство буде продовжувати стежити за ситуацією з танкером.
“Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з’ясувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади. Тож це перейшло трохи в іншу сферу”, — резюмував Карасін.
Нагадаємо, Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі направило ноту МЗС України з проханням прояснити ситуацію навколо російського танкера.
Раніше, у вівторок, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що Приморський районний суд Одеси наклав арешт на російський танкер Nika Spirit, затриманий 25 липня в порту Ізмаїла Одеської області.
У четвер Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Nika Spirit, який був пізнаний як танкер Nеyma, що блокував українські кораблі під час їх захоплення росіянами в Керченській протоці.
У спецслужбі уточнили, що, за інформацією українських прикордонників, танкер Nika Спірит, що зайшов в порт Ізмаїл під прапором РФ, був пізнаний за номером IМО — 8895528, за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, “як вже відомий танкер Nеyma, який був використаний для перекриття Керченської протоки”. Затримане судно “визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт”, — додали в СБУ.
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