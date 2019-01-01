Прокурори Туреччини у вівторок видали ордери на арешт щонайменше 77 підозрюваних, включаючи солдатів і тимчасово відсторонених від служби поліцейських, через їх передбачуваний зв’язок з групою, яку обвинувачують у організації спроби державного перевороту в 2016 році.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.

Як у свою чергу повідомило державне інформагентство Анадолу, одночасно в 15 ілях країни (іль, або провінція, — адміністративна одиниця територіального поділу Туреччини - ред) за наказом Генеральної прокуратури в Ізмірі були розпочаті операції по затриманню 23 підозрюваних, у тому числі 20 військовослужбовців, які перебувають на дійсній службі.

Згідно з інформацією новинного агентства, в ході окремого розслідування прокурори Ізміра розпорядилися про затримання 24 жінок-підозрюваних через їх передбачуваний зв’язок з групою в районі Карсіяка.

У південному мулі Адана поліція розшукує 30 осіб, в тому числі тимчасово відсторонених від служби поліцейських, за їх передбачувану участь у невдалому перевороті, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині триває розпочата ще в другій половині 2016 року хвиля арештів. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 31 грудня минулого року, даними міністерства внутрішніх справ Туреччини, впродовж 2018 року в країні були заарештовані близько 75,2 тисячі осіб за підозрою в “тероризмі”.