Бекіров може оголосити голодування

10:19 31.07.2019   Крым

Кримський татарин Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду в суд Красноперекопська.

Про це у Facebook написав адвокат Іслам Веліляєв, який відвідав політв'язня в СІЗО 30 липня, передає Укрінформ.

“Як і раніше стан його здоров'я залишає бажати кращого. Можна охарактеризувати як стабільно критичний... Мучать часті головні болі. Протягом 10 днів, не міг встати з нар через защемлення нерва і сильного болю в спині. Болить серце, мучить задишка і ядуха. Відчуття нестачі свіжого повітря. Щодня вводять ін'єкцію інсуліну і дають діабетичні препарати", - повідомив адвокат.

За його словами, Бекіров заявив про намір розпочати голодування у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в Красноперекопськ, оскільки він не витримає такого тривалого етапу.

“Знущання з нашого співвітчизника тривають. Він доведений до відчаю. Безкарність, по суті злочинних дій посадових осіб, шириться... Ми докладаємо всіх можливих зусиль для визволення нашого співвітчизника і вкотре закликаємо всіх надати посильну допомогу у звільненні Едем ага Бекірова", - підкреслив Веліляєв.

Як повідомлялося раніше, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував у Крим, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, інкримінують розповсюдження і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.



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