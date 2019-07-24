П'ятьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії до СІЗО Сімферополя для впізнання таємним свідком.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на адвоката Маммета Мамбетова.

Зазначається, що Іззет Абдуллаєв, Сейтвелі Сейтабдієв, Акім Бекіров, Алім Карімов і Асан Яніков пробудуть у слідчому ізоляторі як мінімум до кінця тижня.

«Ще 23 липня під час судового засідання по відеозв'язку Іззет мені повідомив, що його етапують із СІЗО в Шахтах в СІЗО Ростова. Через пару днів після цього керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета і ще чотирьох фігурантів даної справи доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій», – розповів Мамбетов.

На слідчих діях відбувалося впізнання п'ятьох обвинувачених засекреченим свідком.

«30 липня в управлінні ФСБ було впізнання прихованим свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Слідчі дії триватимуть мінімум до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували», – додав адвокат.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в анексованому Криму силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність».

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих. 29 березня їх перевезли в Ростовську область, де їх тримають по п'ятеро в різних СІЗО.