Фейгін припустив можливість обміну Сущенка
|09:17 31.07.2019
|Крым
Адвокат Марк Фейгін вважає, що низка недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо можливого обміну журналіста Укрінформу Романа Сущенка.
Про це Фейгін повідомив кореспондентові Укрінформу.
«Побував сьогодні в колонії у Романа Сущенка. У нього все нормально... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є», - сказав Фейгін.
Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці - починаючи з 5 серпня на три місяці.
Як повідомляв Укрінформ, власного кореспондента агентства у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою з Парижа. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.
Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка на 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.
Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (р. Кірово-Чепецьк, с. Утробино). В колонії він перебуває в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими в'язнями.
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