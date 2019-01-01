Новим прокурором Республіки Молдова призначений Думітру Робу.

Указ про його призначення президент країни Ігор Додон підписав сьогодні, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.

"Я висловив надію, що тимчасовий генеральний прокурор буде строго дотримуватися законів і Конституції країни, відновить хороший імідж установи, забезпечивши розслідування злочинів, скоєних колишнім урядом", - сказав Додон.

Додон заявив, що очікує від нового генерального прокурора розслідування шахрайства в банківській сфері, узурпації влади в червні (в період переходу влади від демократів коаліції соціалістів і блоку ACUM) і розслідування кримінальних схем в різних сферах.

Призначення нового генпрокурора підтримали депутати парламенту сьогодні на пленарному засіданні.