У Молдові призначили нового генпрокурора
|09:35 31.07.2019
|Молдова
Новим прокурором Республіки Молдова призначений Думітру Робу.
Указ про його призначення президент країни Ігор Додон підписав сьогодні, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.
"Я висловив надію, що тимчасовий генеральний прокурор буде строго дотримуватися законів і Конституції країни, відновить хороший імідж установи, забезпечивши розслідування злочинів, скоєних колишнім урядом", - сказав Додон.
Додон заявив, що очікує від нового генерального прокурора розслідування шахрайства в банківській сфері, узурпації влади в червні (в період переходу влади від демократів коаліції соціалістів і блоку ACUM) і розслідування кримінальних схем в різних сферах.
Призначення нового генпрокурора підтримали депутати парламенту сьогодні на пленарному засіданні.
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