У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і перегородили море парканом

08:57 31.07.2019   Крым

В окупованій Керчі закрили єдиний діючий причал для яхт.

Про це повідомляє група Інформаційний спротив, передає  Укрінформ.

"У Керчі огорожі, які окупанти встановили на причалі на набережній, заварили між собою залізними прутками. Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи. Про це у соцмережі Twitter пише користувач з ніком Кримський бандерівець", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється також, що особливо постраждали власники прогулянкових яхт, яких позбавили бізнесу. "Вони пишуть скарги, в яких наголошують, що окупантська влада знищує в Керчі туризм", - зазначається у повідомленні.



Ще на цю тему:

08:40 26.07.2019
Вылетевший из Симферополя самолет вернулся обратно из-за неубранного шасси
11:05 25.07.2019
Официальный автобусный маршрут «Симферополь – граница с Украиной» начал работу в аннексированном Крыму
11:40 22.07.2019
Оккупанты признают, что запрет нелегальных перевозчиков грозит Крыму транспортным коллапсом
20:40 04.07.2019
Оккупанты заявляют, что с начала года железная дорога Крыма перевезла 1,6 млн человек
19:00 03.07.2019
Аэропорт Симферополя в первом полугодии 2019 года обслужил около 2 млн пассажиров
16:45 10.06.2019
Идущую в оккупированный Крым колонну МЧС протаранила фура в Тульской области / Фото
09:50 04.06.2019
МРК «Великий Устюг» пришел с Каспия в Севастополь
16:15 03.06.2019
Керчь и Новороссийск обещают соединить новой скоростной трассой
16:01 30.05.2019
Поезда из оккупированного Крыма в регионы России пустят не раньше будущей весны
18:00 29.05.2019
В оккупированном Крыму будут штрафовать водителей фур
17:31 27.05.2019
В пределах береговой линии под Феодосией опять стихийная стоянка фур / Фото
18:01 24.05.2019
Оккупанты советуют новичкам не ездить по новой крымской трассе Таврида
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
Всі новини країни
Армения Армения
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
20:10 30.07.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ подавили средства связи условного противника в горах Армении
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:48 31.07.2019
Головний антикорупціонер Болгарії подав у відставку через скандал з нерухомістю
19:08 29.07.2019
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию
19:50 26.07.2019
Парламент Болгарії подолав вето президента щодо F-16
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
Всі новини країни
Греция Греция
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:48 31.07.2019
Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тактическим занятиям с применением комплексов БЛА
18:20 30.07.2019
МИД Грузии: Международные рейсы в оккупированной Абхазии выполняться не будут
14:00 30.07.2019
Началось проектирование завода по производству электромобилей в Кутаиси
08:00 30.07.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отрабатывают специальные задачи в горной местности
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 31.07.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ
14:42 31.07.2019
Премьер Молдовы осенью посетит с визитом Москву
09:35 31.07.2019
У Молдові призначили нового генпрокурора
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
Всі новини країни
Россия Россия
17:45 31.07.2019
Спецназ ЮВО на Кубани выполнил задачи по уничтожению диверсантов в городских условиях
15:41 31.07.2019
«Аллигаторы» на учении в Краснодарском крае уничтожили станции помех условного противника
12:49 31.07.2019
Около 300 танковых экипажей ЮВО проводят ночные стрельбы по координатам БЛА
08:36 31.07.2019
Під час протестів у Москві поліція РФ “перегнула палицю” - ООН
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
10:20 30.07.2019
Конституційний суд Румунії скасував скандальні зміни, що послаблювали боротьбу з корупцією
20:09 29.07.2019
Румунія запроваджує голосування поштою для громадян в діаспорі
11:34 29.07.2019
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Всі новини країни
Турция Турция
11:49 31.07.2019
Туреччина наказала заарештувати ще 77 підозрюваних у невдалому державному перевороті
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
18:09 29.07.2019
Турция присоединилась к рабочей группе по возрождению круизного судоходства в Черном море
14:45 29.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
Всі новини країни
Украина Украина
21:03 31.07.2019
Укртранснафта отримала від Транснефти понад 2,3 млн євро за брудну нафту
20:29 31.07.2019
Из-за добычи песка исчезло 33 гектаров заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму
20:02 31.07.2019
Лівія звільнила українського моряка, що перебував там від 2016 року – МЗС
19:28 31.07.2019
У США попередили Путіна щодо України: матимете справу з НАТО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд