Греція: нова влада почала знижувати податки
|10:39 31.07.2019
|Греция
Грецький парламент у вівторок схвалив загальне зниження податку на нерухомість, виконуючи передвиборну обіцянку нового прем'єр-міністра Киріакоса Міцотакіса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Законопроєкт, який був внесений до парламенту як пріоритет новообраного консервативного уряду, зменшує податок на майно на майже 30 відсотків залежно від загальної оціночної вартості активів платника податків.
"Ніхто не буде виключений з цього щедрого полегшення", - сказав Міцотакіс перед голосуванням, додавши, що від нового заходу незабаром виграють чотири мільйони греків.
Щорічна вартість бюджету скорочення оцінюється в 205 мільйонів євро.
Законопроєкт також полегшує погашення заборгованості перед державою з податку та соціальних внесків. Документ розширює умови здійснення платежів на 120 щомісячних внесків для більшої кількості боржників, пропонує знижки та знижує мінімальне щомісячне погашення до 20 євро.
Нагадаємо, Міцотакіс прийшов до влади 7 липня. Греція нині перевершує фінансові цілі, погоджені з її міжнародними кредиторами.
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