ООН знає про події у Москві, де поліція застосувала надмірну силу проти демонстрантів, і очікує на більш повну інформацію згодом .

Водночас організація очікує, що право на мирний процес буде дотримано, повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Хак, відповідаючи на питання власного кореспондента Укрінформу.

«Ми в курсі (подій у Москві - ред.), і нині прагнемо отримати більш повну інформацію щодо того, що сталося», - повідомив він.

Хак додав, що ООН дотримується принципу захисту права людей на мирний протест.

«Ми очікуємо, що це право буде дотримуватися», - підсумував він.

Окрім того, в Управлінні ООН з прав людини заявили, що занепокоєні долею постраждалих учасників протестів у Москві та вважають, що поліція застосувала надмірну силу.

Управління закликало Росію поважати права громадян та дотримуватися міжнародного права.

«Сила має застосовуватися лише у якості крайнього засобу та мати пропорційний характер», - розповів прессекретар Управління ООН з прав людини Руперт Колвілл.

Колвілл також наголосив, що держави можуть самостійно визначати електоральний бар’єр для участі у виборах, але у випадку РФ йдеться про те, що під заборону потрапили лише незалежні кандидати та представники опозиції.

В Управлінні ООН з прав людини вважають, що російські поліцейські застосували надмірну силу до учасників акцій протесту.

Як повідомлялося раніше, 27 липня понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації, затримали в Москві.

Акція завершилася масовими затриманнями. При цьому силовики діяли з великою жорстокістю, б'ючи беззбройних демонстрантів кийками.

Лідер російської опозиції Олексій Навальний заявив про те, що у в’язниці його намагалися отруїти.

Пізніше стало відомо, що в Москві заарештували щонайменше 40 осіб, затриманих на акції протесту 27 липня.