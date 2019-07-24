Адвокат Еміль Курбедінов заявив, що переміщення його підзахисного Рустема Емірусеінова до психіатричної лікарні нічим не обгрунтоване та порушує його права і свободи.

Про це адвокат написав у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні мені вдалося відвідати в психіатричній лікарні у Сімферополі політв'язня Емірусеїнова Рустема... Позиція захисту залишається незмінною - такі дії слідства нічим не обгрунтовані і є порушенням прав і свобод людини", - вважає Курбедінов.

За його словами, під обов'язкове проходження таких психіатричних обстежень підпадають лише певні категорії злочинів, зокрема, "педофілія" і "вбивство".

Як вважає адвокат, доправлення до психлікарні Емірусеїнова - "суто особисте рішення ФСБ". Він назвав "небезпечною тенденцією у слідчій практиці спецслужб" доправлення кримських татар на тривале психіатричне обстеження без рішення суду.

"Захист вважає, що така практика несе в собі ряд небезпечних тенденцій, зокрема, можливість слідства без підстав, лише на формальних припущеннях відправляти людей на тривалі терміни до психіатричних стаціонарів", - зазначив адвокат.

Як підкреслив Курбедінов, процедура доправлення людини до психіатричної лікарні без рішення суду не лише принижує честь і гідність людини, а й має ризики для її життя і здоров'я при тривалому перебуванні у закритих приміщеннях разом із хворими, які мають психічні відхилення.

Адвокат уточнив, що Емірусеїнова помістили на стаціонарне обстеження до психіатричної лікарні 25 липня 2019 року за рішенням ФСБ з метою медичного висновку про його осудність.

Загалом, зазначив він, стан здоров'я його підзахисного задовільний, на умови тримання він не скаржиться.

Як повідомлялося раніше, у окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова доправили до психіатричної лікарні за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані після обшуку в лютому 2019 року жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Київський районний "суд" Криму продовжив арешт Арсену Абхаїрову, Ескендеру Абдулганієву, Рустему Емірусеїнову до 13 вересня.