Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) має намір ліквідувати Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект» шляхом об’єднання його з Науково-дослідним проектно-конструкторським інститутом морського флоту «УкрНДІмф».

Про це ідеться у відкритому листі колективу інституту до Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра інфраструктури Володимира Омеляна, пишуть Порти України.

«За інформацією ДП «ЧорноморНДІпроект», яка підтверджується неодноразовими висловлюваннями керівництва Державної служби морського і річкового транспорту, спрямованістю документів, що запрошуються, Службою готується об’єднання двох профільних державних інститутів морської галузі — Державного проектно-вишукувального і науково-дослідного інституту морського транспорту «ЧорноморНДІпроект» і Науково-дослідного проектно-конструкторського інституту морського флоту «УкрНДІмф». Колектив ДП «ЧорноморНДІпроект» звертається до Вас з занепокоєнням та проханням розібратися в цьому питанні з метою сприяння виваженого рішення, оскільки приховане, механічне без економічних прорахунків злиття, або приєднання інститутів одне до одного призведе до зруйнування обох підприємств», — ідеться в документі.

Як зазначається в листі, півроку тому ДП «ЧорноморНДІпроект» було передано в управління до Морської адміністрації. «Причини такої передачі досі не ясні, оскільки статутна діяльність інституту аж ніяк не відповідає задачам, що відображені в Положенні про Державну службу морського і річкового транспорту. Для інституту, який завжди спеціалізувався на проектах з відновлення та розвитку об’єктів морської інфраструктури, цей період став дуже напруженим та, навіть, збитковим, адже основний замовник робіт та послуг нашої установи — Адміністрація морських портів України досі не має фінансового плану на 2019 рік, без якого інвестиції, а, відповідно, і проекти не замовляються. Проте, незважаючи на неодноразові звернення до Державної служби морського і річкового транспорту, жодний її керівник не спромігся ані відвідати інститут, ані зустрітися з колективом. І це, попри неодноразові звернення до них з викладенням цілої низки проблем, які не дають інституту плідно розвиватися», — наголосили в інституті.

На думку підписантів, рішення щодо механічного об’єднання інституту, який має стратегічне значення для галузі, з інститутом, який перебуває у ще більш скрутному становищі, має зовсім інший профіль роботи, призведе до вкрай тяжких наслідків — фінансового колапсу обох установ та руйнування національного надбання — центру знань, інформації та інтелектуального потенціалу щодо розвитку України як морської держави.

«У зв’язку з цим, просимо Вас привернути увагу до цього питання, сприяти втручанню держави саме з державницьких позицій, тобто посприяти вирішенню державою тих питань, які їй належить вирішити. Нам не треба грошей, нам не треба ніякого дотування. Нам треба, щоб держава позбавила нас від зайвих основних засобів, які тягарем висять на нашій собівартості, нам треба, щоб система закупівель наявно, а не декларативно приймала до уваги кваліфікаційні вимоги до проектувальників і вирішення лише ще декількох питань, перелік яких ми з задоволенням передамо тим кому ви доручите. Решту ми вирішимо самі. Наголошуємо, що такий крок, що замислюється, може привезти не тільки до фінансового колапсу, але і, як наслідок, до масового відтоку спеціалістів вищого ґатунку, що по суті означає втрату всього інституту», — наголошується в листі.